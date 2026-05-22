Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Миллер — лучший бомбардир плей-офф КХЛ сезона-2025/2026

Защитник «Ак Барса» Миллер — лучший бомбардир плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер стал лучшим бомбардиром плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершившегося сезона-2025/2026. У Миллера 23 действия по системе «гол+пас» — семь шайб и 16 ассистов.

Топ-5 рейтинга лучших бомбардиров плей-офф КХЛ выглядит следующим образом:

Митчелл Миллер, «Ак Барс» — семь шайб и 16 передач;
Константин Окулов ,«Авангард», — 10 шайб и 11 передач;
Александр Радулов, «Локомотив», — шесть и 11;
Александр Барабанов, «Ак Барс», — шесть и 10;
Никита Лямкин, «Ак Барс», — три и 13.

Победителем Кубка Гагарина в сезоне-2025/2026 стал ярославский «Локомотив», обыгравший в финальной серии «Ак Барс».

