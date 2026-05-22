Эдгарс Масальскис: нельзя допускать, чтобы хоккеисты отказывались ехать играть за сборную!

Бывший вратарь «Лады» и «Нефтяника» Эдгарс Масальскис обрушился с критикой на хоккеистов, которые отказываются выступать за сборную своей страны. Отметим, что сам Эдгарс играл за национальную команду Латвии.

«Многим не понравится, что я сейчас скажу, особенно мои коллегам по цеху. Я считаю что нельзя не ехать на чемпионат мира, если ты нужен сборной! Я скажу, что то, кем я являюсь — это мои игры за сборную. Сейчас все стали такие избирательные, думают ехать или нет. Я думаю, что если бы когда-нибудь сказал, что не еду на ЧМ по причине прибавления в семье, то пацаны бы не поняли в раздевалке и обиделись. Всё поменялось, раньше все ехали на чемпионат, а теперь половина команды считает, что может не ехать. Кстати когда-то Янка Спруктс просто сказал, что устал и не едет. Вот он был первый, кто это начал и показал, что так можно. Тогда его закусали все болельщики и журналисты, а теперь половины лучших ребят в сборной нет, мы не можем себе позволять такие ситуации!» — сказал Масальскис в одном из латышских подкастов в одной из популярных соцсетей.

