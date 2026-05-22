Балинскис: не думал, что меня будут судить за то, что я выбрал семью, а не ЧМ в Швейцарии

Защитник Увис Балинскис объяснил своё отсутствие на чемпионате мира — 2026 в составе национальной команды Латвии. ЧМ-2026 по хоккею проходит в Швейцарии.

После разгромного поражения от сборной Финляндии Увис Балинскис не смог сдержаться после колких комментариев бывшего голкипера сборной Латвии Эдгарса Масальскиса и написал на страничке в соцсети своё мнение.

«Я вообще не понимаю, зачем поднимают тему наличия игрока в сборной после проигрыша! Мне неприятно это читать. Никогда не думал, что меня будут обвинять за то, что у меня на первом месте семья, а не чемпионат мира. Мне жаль, что люди реально так думают», — написал Балинскис.