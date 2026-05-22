Сушинский: победа «Локомотива» в Кубке Гагарина — большая заслуга Боба Хартли

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Накануне ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«В финале Кубка Гагарина встретились две лучшие команды. У каждой был шанс на победу. Начало серии это очень наглядно показывало. Счёт был 2:2. В пятой или шестой игре «Локомотив» был посильнее и поудачливее «Ак Барса». Огромный опыт Боба Хартли в плей-офф сыграл свою роль.

Конечно, победа в Кубке Гагарина — большая заслуга тренерского штаба «Локомотива». Даже если бы Боб Хартли не выиграл этот Кубок, он бы остался великим тренером», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

