Сушинский предположил, кто может возглавить «Локомотив» после ухода Боба Хартли

Чемпион мира Максим Сушинский предположил, кто может возглавить «Локомотив» после ухода из ярославского клуба главного тренера Боба Хартли.

«Не думал о том, кто может возглавить «Локомотив» после ухода Боба Хартли, не буду гадать. Знаю точно: не Никитин (смеётся)», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее 65-летний Хартли объявил о завершении карьеры. Специалист пришёл в «Локомотив» летом 2025 года. До этого канадец уже работал в России: с 2018 по 2022 год он тренировал омский «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Хартли стал четвёртым тренером, сумевшим взять трофей с двумя командами.