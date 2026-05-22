Нападающий «Ак Барса» Фисенко объявил о завершении карьеры после проигрыша «Локомотиву»
35-летний форвард казанского «Ак Барса» Михаил Фисенко объявил о завершении карьеры хоккеиста после поражения от «Локомотива» в решающем матче финала Кубка Гагарина. Ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
– Вы завершаете карьеру уже точно?
– На данный момент да.
– Вдвойне обидно, что с Кубком не завершаете?
– Можно было уйти красиво, да, — приводит слова Фисенко «Спорт Бизнес Online».
Фисенко ранее выступал за «Ладу», «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Амур», «Ванкувер Джайентс» и «Калгари Хитмен».
