Нападающий «Ак Барса» Фисенко объявил о завершении карьеры после проигрыша «Локомотиву»

35-летний форвард казанского «Ак Барса» Михаил Фисенко объявил о завершении карьеры хоккеиста после поражения от «Локомотива» в решающем матче финала Кубка Гагарина. Ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

– Вы завершаете карьеру уже точно?

– На данный момент да.

– Вдвойне обидно, что с Кубком не завершаете?

– Можно было уйти красиво, да, — приводит слова Фисенко «Спорт Бизнес Online».

Фисенко ранее выступал за «Ладу», «Металлург», московское «Динамо», «Авангард», «Амур», «Ванкувер Джайентс» и «Калгари Хитмен».