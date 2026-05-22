«Автомобилист» объявил о продлении контракта с нападающим Шашковым

«Никита Шашков с нами ещё на два года! Продлён контракт с Никитой Шашковым. 27-летний нападающий продолжит выступать в «Автомобилисте». Новое одностороннее соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года», — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Шашков выступает за «Автомобилист» с 2024 года. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл 71 матч в КХЛ с учётом плей-офф, забросил семь шайб и сделал 10 результативных передач.