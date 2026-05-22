Плющев: «Ак Барс» полсезона ковырял в носу, а «Локомотив» играл без срывов и спадов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Накануне ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Надо поздравить «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. Ребята были настолько заряжены и целеустремлённы в достижении своей конечной цели. Именно это и повлияло на результат. «Локомотив» весь сезон прошёл достаточно ровно — без срывов и спадов. Были некоторые шероховатости, но команда всё это компенсировала. «Ак Барс» полсезона ковырял в носу и играл для аппетита.

Потом вроде поняли, что уже хватит, отступать некуда. В последних играх очень сильно добавили. Но, к сожалению, когда идут такие качели в середине сезона, то сложно мобилизовать команду на основные матчи. Именно это и повлияло на результат. Хотя состав у «Ак Барса» очень приличный», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

