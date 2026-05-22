Плющев: «Ак Барс» полсезона ковырял в носу, а «Локомотив» играл без срывов и спадов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Накануне ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

«Надо поздравить «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. Ребята были настолько заряжены и целеустремлённы в достижении своей конечной цели. Именно это и повлияло на результат. «Локомотив» весь сезон прошёл достаточно ровно — без срывов и спадов. Были некоторые шероховатости, но команда всё это компенсировала. «Ак Барс» полсезона ковырял в носу и играл для аппетита.

Потом вроде поняли, что уже хватит, отступать некуда. В последних играх очень сильно добавили. Но, к сожалению, когда идут такие качели в середине сезона, то сложно мобилизовать команду на основные матчи. Именно это и повлияло на результат. Хотя состав у «Ак Барса» очень приличный», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.