Плющев: Боб Хартли сработал на пять баллов — выиграл два Кубка Гагарина

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о возглавлявшем «Локомотив» Бобе Хартли. Ранее канадский специалиста объявил, что завершает карьеру.

«Боб Хартли выиграл два Кубка Гагарина — с «Авангардом» и «Локомотивом». Человек сработал в своём амплуа на пять баллов! Тем более что у «Локомотива» тоже не всё сразу складывалось достаточно успешно в начале плей-офф с «Авангардом». Всё было на тоненького. Это нервы и здоровье.

Человек должен это понимать. У нас это не все осознают. А человек понял и сказал: «Ребят, вам всем спасибо. Я для вас сделал всё, что мог. Благодарю за внимание». Думаю, это достойно уважения!» — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.