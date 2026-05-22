Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков эмоционально поздравил «Локомотив» с выигранным Кубком Гагарина. Ярославцы обыграли в финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс».

«Локомотив» в противостоянии с опытным «Ак Барсом» приложил максимум усилий, мастерства игроков, скрупулёзного анализа тренерского штаба, поддержки болельщиков, серьёзной работы руководителей клуба и заслуженно стал обладателем Кубка Гагарина!

Шансы выиграть финал были у обеих команд, но победил сильнейший! Наилучшие пожелания клубу «Локомотив» — обладателю Кубка Гагарина!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.