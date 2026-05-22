Вячеслав Быков эмоционально поздравил «Локомотив» с выигранным Кубком Гагарина
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков эмоционально поздравил «Локомотив» с выигранным Кубком Гагарина. Ярославцы обыграли в финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Локомотив» в противостоянии с опытным «Ак Барсом» приложил максимум усилий, мастерства игроков, скрупулёзного анализа тренерского штаба, поддержки болельщиков, серьёзной работы руководителей клуба и заслуженно стал обладателем Кубка Гагарина!
Шансы выиграть финал были у обеих команд, но победил сильнейший! Наилучшие пожелания клубу «Локомотив» — обладателю Кубка Гагарина!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
