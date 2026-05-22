Президент КХЛ отреагировал на решение Боба Хартли завершить карьеру

Президент КХЛ Алексей Морозов отреагировал на решение главного тренера ярославского «Локомотива» Боба Хартли завершить профессиональную карьеру. 65-летний Хартли пришёл в «Локомотив» летом 2025 года. До этого канадец уже работал в России: с 2018 по 2022 год он тренировал омский «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Хартли стал четвёртым тренером, сумевшим взять трофей с двумя командами.

– Боб Хартли только что объявил о завершении карьеры.

– Всему приходит своё время, но думаю, что это лучший момент для завершения карьеры после такой триумфальной победы, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.