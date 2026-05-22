«Счёт 2-1». Губернатор Ярославской области — о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил хоккеистов, тренерский штаб, болельщиков ярославского «Локомотива» с победой в финале Кубка Гагарина — 2026. Накануне, 21 мая, железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.

«Локомотив» вновь победил, и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина! Поздравляю нашу команду, тренерский состав, руководство клуба и лично Юрия Николаевича Яковлева, Российские железные дороги, всех болельщиков, нашу Ярославскую область с победой! Три года подряд мы в финале! Это круто, это говорит об уровне команды. «Локомотив» – это сила. Ребята, по сути, возродили ту сильнейшую команду «Локомотив» 2011 года, которой гордился весь регион. И сейчас мы все гордимся нашим новым чемпионским составом, каждая победа которого – это и личное достижение каждого игрока, и достижение всей команды. Спасибо ребятам за эти важные для всех нас победы.

И что ещё я хочу отметить: наш «Локомотив» из трёх финалов в двух одержал победу. Счёт 2-1 в нашу пользу – в пользу Ярославской области!» — написал Евраев в своём телеграм-канале.