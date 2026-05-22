Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Счёт 2-1». Губернатор Ярославской области — о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина

«Счёт 2-1». Губернатор Ярославской области — о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина
Комментарии

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил хоккеистов, тренерский штаб, болельщиков ярославского «Локомотива» с победой в финале Кубка Гагарина — 2026. Накануне, 21 мая, железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Локомотив» вновь победил, и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина! Поздравляю нашу команду, тренерский состав, руководство клуба и лично Юрия Николаевича Яковлева, Российские железные дороги, всех болельщиков, нашу Ярославскую область с победой! Три года подряд мы в финале! Это круто, это говорит об уровне команды. «Локомотив» – это сила. Ребята, по сути, возродили ту сильнейшую команду «Локомотив» 2011 года, которой гордился весь регион. И сейчас мы все гордимся нашим новым чемпионским составом, каждая победа которого – это и личное достижение каждого игрока, и достижение всей команды. Спасибо ребятам за эти важные для всех нас победы.

И что ещё я хочу отметить: наш «Локомотив» из трёх финалов в двух одержал победу. Счёт 2-1 в нашу пользу – в пользу Ярославской области!» — написал Евраев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Это была настоящая проверка для нас». Что говорили в «Локомотиве» после чемпионства
«Это была настоящая проверка для нас». Что говорили в «Локомотиве» после чемпионства
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android