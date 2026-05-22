Валерий Каменский прокомментировал победу «Локомотива» в Кубке Гагарина
Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Накануне ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Это была интереснейшая серия. «Локомотив» подтвердил своё чемпионство, но и Казань не сдавалась, билась до конца. Даже в последней игре им чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять. Матч получился именно финальный. Очень радует, что был огромный ажиотаж и среди болельщиков, и среди телезрителей. КХЛ организовала всё на высшем уровне. Это один из лучших финалов», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
