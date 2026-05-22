Валерий Каменский прокомментировал победу «Локомотива» в Кубке Гагарина

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Накануне ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

«Это была интереснейшая серия. «Локомотив» подтвердил своё чемпионство, но и Казань не сдавалась, билась до конца. Даже в последней игре им чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять. Матч получился именно финальный. Очень радует, что был огромный ажиотаж и среди болельщиков, и среди телезрителей. КХЛ организовала всё на высшем уровне. Это один из лучших финалов», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.