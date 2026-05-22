Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Каменский прокомментировал победу «Локомотива» в Кубке Гагарина

Валерий Каменский прокомментировал победу «Локомотива» в Кубке Гагарина
Комментарии

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Накануне ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Это была интереснейшая серия. «Локомотив» подтвердил своё чемпионство, но и Казань не сдавалась, билась до конца. Даже в последней игре им чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять. Матч получился именно финальный. Очень радует, что был огромный ажиотаж и среди болельщиков, и среди телезрителей. КХЛ организовала всё на высшем уровне. Это один из лучших финалов», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
33 секунды, решившие всё. Как «Локомотив» выгрыз второй Кубок Гагарина
33 секунды, решившие всё. Как «Локомотив» выгрыз второй Кубок Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android