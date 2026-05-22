Валерий Каменский: Боб Хартли — великий. Хотелось бы, чтобы он остался в КХЛ консультантом

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о возглавлявшем «Локомотив» Бобе Хартли. Ранее канадский специалист объявил, что завершает профессиональную карьеру.

«Боб — великий. Он выиграл всё: Кубок Стэнли, трофеи в Европе, два Кубка Гагарина. Он уходит победителем, на хорошей волне. Нам очень жаль, что такие тренера уходят из КХЛ. Однако хотелось бы, чтобы он передавал свой опыт молодым тренерам. Это его решение. Он заслужил это, выиграл всё. Повторюсь, хотелось бы, что он остался в лиге консультантом, делал семинары для тренеров. У него есть победный опыт», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.