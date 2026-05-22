«Локомотив» показал, как везёт Кубок Гагарина в Ярославль
Хоккеисты «Локомотива» выложили в социальных сетях видеоролик с Кубком Гагарина, который железнодорожники выиграли накануне, 21 мая. Ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.
На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».
