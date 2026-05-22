Казанский объяснил, как Гатиятулин проиграл Хартли в финале Кубка Гагарина

Спортивный комментатор Денис Казанский прокомментировал финал Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом», победу в котором одержали ярославцы (4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Очень поучительный финал. Как всегда. Финалы — они такие. Со своим характером для каждого. Ярославль теперь просто обязан выводить 21 мая из календарного обращения и объявлять его выходным днём каждого года. Два раза подряд в одну дату попадать — разве это не повод?

А вот с Казанью всё сложнее. Регулярка была явно не на все деньги. Как-то сама по себе выглядела: без явных лидеров, без явных козырей — нормальная и крепкая команда для первого раунда. Не по амбициям выхлоп.

Но, к чести Анвара, плей-офф всё изменил. Что там такое вдруг внутри произошло, что был за разговор, который сделал из увальней самых явных претендентов, останется в конспектах Гатиятулина. Билялов стал ловить, оборона закрылась наглухо, а атака превратилась в творческий конвейер.

Созданная стратегией тренерского штаба и коллективом команда оказалась для Анвара шедевром. Это был его Magnum opus. «Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила». Всё! Почти божественное вмешательство. А в такое руками не лезут. Он как старый садовник — видит, растёт дерево, — не мешай, радуйся, только кору потрогать можно, а не замерзло ли? Вот он и не решался. А жизнь требовала, просто кричала.

Пятая игра стала показателем разницы между Хартли и Гатиятулиным. Ярославль потерял влиятельную фигуру — центра Георгия Иванова. Это привело к тектоническим изменениям всех троек. Хотя, казалось, и так всё нормально. Ну, поставь Кузина — да и дело с концом. Не-а. Ярославль почти полностью перестроился. И стал сильнее. Как будто у всех разрядились телефоны и вдруг люди стали интересны друг другу. Услышали себя и партнёров громче!

В этот момент Анвар был просто обязан почувствовать, реагировать немедленно. Не тайм-аутами, а смелыми ходами. Да, не факт, что они бы сработали, как у Хартли. Но вот ирония: как только Анвар всё перетряхнул в шестом матче, то мы увидели страшный «Ак Барс». Судьба наблюдала и не вмешивалась. Но как только Казань пошла ва-банк, и она, судьба, начинает подыгрывать! Не говорите, что «Локомотив» не поплыл. Поплыл!

Даже промах Каюмова, когда всё — на тарелочке с голубой «каюмочкой», Кубок в руки сам просится — в эту секунду показался особенным. Не просто же так!

Ярославль в последние пять минут был ошеломлён и растерян. Экзистенциальное спасение Исаева за секунду до конца… А если бы у «Ак Барса» была ещё одна минута? Да даже 30 секунд… А игра всё забрала, что давала. Начало третьего периода. 1:48 в большинстве и вбрасывание в зоне Локо. У тебя весь перерыв, чтобы приготовиться к этим 108 секундам… И? Н и ч е г о… Поезд уходит. И он ушёл. Хартли искал и не боялся. Хартли творил. Он стал разговаривать с хаосом почти по-дружески. Со взаимностью.

Всё действие Анвара было в бездействии, в вере в уже созданное, а не в процесс. Репортаж подбросил цитату Вольтера, и теперь она должна быть эпилогом: «Перемены раздражают, но определённость абсурдна». Француз, оказывается, и в хоккее соображал… Сумасшедший финал. С наукой, экспериментами и эмоциями, которые уже не умеют притворяться.

Спасибо Казани за этот плей-офф! Особенно городу и клубу за феерическое ощущения финала — всё, что вокруг игры вышло на какой-то запредельный уровень. Блеск! Ярославль — чемпион! Больше и не нужно слов. Как любое «застолье», и это заканчивается. Жалко расходиться. Значит, вовремя. Должно быть послевкусие, а не «всё съедено», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

