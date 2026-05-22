Экс-игрок «Колорадо» Каменский оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли

Олимпийский чемпион и бывший хоккеист «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский оценил шансы команды на победу в Кубке Стэнли. В полуфинале турнира «Колорадо» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

«У «Колорадо» большие шансы выиграть Кубок Стэнли. Они и по сезону шли здорово. Думаю, всё будет зависеть от них самих. «Вегас» тоже крепкая команда, которая показала зубы в первой игре. Будет интереснейшая серия. Победит сильнейший. Конечно, я поддерживаю «Колорадо», ведь играл там. Ещё поддерживаю наших ребят, которые играют в НХЛ и показывают хорошие результаты», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.