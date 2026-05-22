Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» объявила о назначении нового спортивного директора

«Лада» объявила о назначении нового спортивного директора
Комментарии

Пресс-служба «Лады» объявила, что новым спортивным директором клуба стал Рафик Якубов. Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым главным тренером «Лады» станет Павел Зубов, а Якубов займёт должность спортдиректора.

Рафик Якубов назначен на должность спортивного директора хоккейного клуба «Лада». Ранее он уже работал в Тольятти с 2023 по 2025 год. Во время карьеры игрока Рафик Хабибуллович защищал цвета «Лады» на протяжении трёх сезонов – с 1992 по 1995 год. Вместе с тольяттинским клубом он завоевал Кубок Межнациональной хоккейной лиги и стал чемпионом России в 1994 году. В качестве функционера Якубов трудился в системе СКА (Санкт-Петербург), был генеральным менеджером казанского «Ак Барса», «Нефтехимика» из Нижнекамска. В сезоне-2025/2026 он работал на позиции спортивного директора в московском «Динамо».

Материалы по теме
«Лада» будет жить и играть в КХЛ! Самые грустные прогнозы не сбылись
«Лада» будет жить и играть в КХЛ! Самые грустные прогнозы не сбылись
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android