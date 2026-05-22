Финальный матч Кубка Гагарина посетили болельщики из 41 региона России

Шестой матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина на казанской «Татнефть Арене» посетили болельщики более чем из 40 регионов России. Помимо татарстанцев и ярославцев, наиболее заметны на трибунах были москвичи, нижегородцы и кировчане. По данным аналитиков «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов, рекорд по фото- и видеоконтенту с решающего поединка серии поставили хабаровчане.

21 мая «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2, выиграл серию (4:2) и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Как сообщили в «МегаФоне», наиболее активными во время шестого матча были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Кировской и Челябинской областей. В поединках в Ярославле чаще всего можно было увидеть фанатов из Москвы, Костромской, Вологодской, Ивановской и Архангельской областей.

Во время решающего матча в Казани по объёму интернет-трафика лидировали болельщики из Хабаровска, Москвы, Воронежа, Свердловской области и Югры. В то же время средний зритель на «Татнефть-Арене» расходует около 13–15 Мбайт (эквивалентно 4–5 фото в высоком качестве), самые активные фанаты запускали прямые трансляции и делились объёмным видеоконтентом, используя до 182 Мбайт.

Чаще всего ролики и фотографии с заброшенными шайбами отправлялись друзьям и родственникам через VK – на эту социальную сеть пришлось примерно 20% всего мобильного трафика с «Татнефть Арены». Кроме того, болельщики активно пользовались сервисами Яндекса и мессенджером MAХ.

Также они активно следили за финальной серией онлайн. Наибольший интерес показали жители Москвы и Московской области, на которых в последние три месяца пришёлся 21% трафика сайта КХЛ. В тройку вошли представители республик Башкортостан и Татарстан с долями 8% и 7% соответственно. Подавляющее большинство (82%) аудитории платформы – мужчины. Самая активная возрастная группа болельщиков – 35-44 лет (почти 38% пользователей). Далее следуют фанаты в возрасте 45-54 (27%) и 25-34 (16,5%) лет.