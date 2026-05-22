Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финальный матч Кубка Гагарина посетили болельщики из 41 региона России

Финальный матч Кубка Гагарина посетили болельщики из 41 региона России
Хоккеисты «Локомотива»
Комментарии

Шестой матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина на казанской «Татнефть Арене» посетили болельщики более чем из 40 регионов России. Помимо татарстанцев и ярославцев, наиболее заметны на трибунах были москвичи, нижегородцы и кировчане. По данным аналитиков «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов, рекорд по фото- и видеоконтенту с решающего поединка серии поставили хабаровчане.

21 мая «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2, выиграл серию (4:2) и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Как сообщили в «МегаФоне», наиболее активными во время шестого матча были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Кировской и Челябинской областей. В поединках в Ярославле чаще всего можно было увидеть фанатов из Москвы, Костромской, Вологодской, Ивановской и Архангельской областей.

Во время решающего матча в Казани по объёму интернет-трафика лидировали болельщики из Хабаровска, Москвы, Воронежа, Свердловской области и Югры. В то же время средний зритель на «Татнефть-Арене» расходует около 13–15 Мбайт (эквивалентно 4–5 фото в высоком качестве), самые активные фанаты запускали прямые трансляции и делились объёмным видеоконтентом, используя до 182 Мбайт.

Чаще всего ролики и фотографии с заброшенными шайбами отправлялись друзьям и родственникам через VK – на эту социальную сеть пришлось примерно 20% всего мобильного трафика с «Татнефть Арены». Кроме того, болельщики активно пользовались сервисами Яндекса и мессенджером MAХ.

Также они активно следили за финальной серией онлайн. Наибольший интерес показали жители Москвы и Московской области, на которых в последние три месяца пришёлся 21% трафика сайта КХЛ. В тройку вошли представители республик Башкортостан и Татарстан с долями 8% и 7% соответственно. Подавляющее большинство (82%) аудитории платформы – мужчины. Самая активная возрастная группа болельщиков – 35-44 лет (почти 38% пользователей). Далее следуют фанаты в возрасте 45-54 (27%) и 25-34 (16,5%) лет.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android