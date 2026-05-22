Владимир Плющев ответил, кто может возглавить «Локомотив» после ухода Боба Хартли

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос, кто может возглавить «Локомотив» после ухода Боба Хартли с должности главного тренера ярославцев.

«Гадать и предполагать не буду. Вопрос достаточно сложный и напряжённый для руководства «Локомотива». После такого сезона взять кого бы то ни было на следующий сезон — значит, подвергнуть достаточно серьёзному испытанию тренерский штаб и команду в целом.

После таких сезонов нужна настолько харизматичная личность в тренерском штабе, чтобы команда не потеряла уровень психологической зарядки. Из кого они будут выбирать? Я не знаю. Скорее всего, будут искать иностранца», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.