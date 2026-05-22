Роман Ротенберг поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил ярославский «Локомотив» с победой в финале Кубка Гагарина — 2026. Накануне, 21 мая, железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Поздравляю хоккеистов, тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина! Поздравляю болельщиков ярославского клуба! Выиграть чемпионство в КХЛ при жесточайшей конкуренции невероятно сложно. Выиграть чемпионство второй раз подряд сложнее во много раз. Особые слова благодарности ребятам, выступавшим за сборную России. Мы увидели красивый финал, в котом победил сильнейший», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

