Президент КХЛ ответил, можно ли назвать этот сезон лучшим за всю историю лиги

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, можно ли назвать сезон-2025/2026 лучшим за всю историю лиги. Обладателем Кубка Гагарина по итогам этой кампании стал ярославский «Локомотив», обыгравший в финале турнира «Ак Барс».

– Нынешний «Локомотив» повторил то, что сделал «Ак Барс» на заре КХЛ, – выиграл два Кубка подряд.
– Они повторили это достижение, но могут превзойти его. Три раза подряд в лиге пока никто не побеждал. Желаем им удачи, у них это третий подряд финал, но вторая победа.

– Можно ли сказать, что этот сезон – один из лучших за всю историю Лиги?
– Очень хороший, один из лучших. Он получился удачный, успешный – здорово, что в такую погоду болельщики могли на улице поддерживать свои команды и просто наблюдать за хоккеем, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

