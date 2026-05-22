Давыдов: «Локомотив» по ходу серии прочитал Казань, сыграл быстрее и хитрее

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Накануне ярославцы обыграли «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— Виталий Семёнович, вы изначально говорили, что Запад не слабее Востока, а «Локомотив» — фаворит финальной серии против «Ак Барса». Оказались правы?
— Во многих матчах видел, что западные команды выигрывают конёк у Востока, они быстренькие, с хитринкой. «Локомотив» — типичный и лучший представитель Запада. По ходу серии прочитал Казань, сыграл быстрее и хитрее. Абсолютно заслуженная победа Ярославля, поздравляю!

— Кого-то конкретно?
— Хорошо знаю многолетнего главу клуба Юрия Яковлева, в Ярославле часто смотрел хоккей в его компании, он многое делает для ярославского хоккея. Ему – за второй Кубок и третий финал за три года — личные поздравления! Если правильно пишет пресса, год назад чемпионские перстни не достались главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину и его помощникам. Считаю, теперь пришло время дать Никитину и Ко чемпионскую награду — хорошо бы убрать прошлогоднюю кляксу, — приводит слова Никитина Russia-Hockey.ru.

