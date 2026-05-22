Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Локомотива» в Кубке Гагарина

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина сезона-2025/2026. Накануне, 21 мая, железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.

«Вот что значит проявить лучшие качества! Воля, мастерство и жажда победы! Великолепные пятёрки и вратарь! С победой, Ярославль! Браво, «Локомотив», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.