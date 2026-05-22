Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Локомотива» в Кубке Гагарина
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина сезона-2025/2026. Накануне, 21 мая, железнодорожники обыграли казанский «Ак Барс» (3:2, 4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Вот что значит проявить лучшие качества! Воля, мастерство и жажда победы! Великолепные пятёрки и вратарь! С победой, Ярославль! Браво, «Локомотив», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Отметим, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.
