Виталий Давыдов: «Ак Барс» довольно средняя команда

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об «Ак Барсе», который накануне уступил в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (2:3) и в итоге проиграл трофей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

— «Ак Барс» на финише серии разочаровал?
— Казань – крепенькая команда, смогла выдать хорошую концовку шестого матча, но всё-таки в целом довольно средняя. Ярославль её прочитал, выиграл конёк, был более заряжен. Скорее, меня разочаровала «Магнитка».

— Почему?
— Три года назад в финале она не заметила «Локомотив» и взяла Кубок Гагарина. Но с тех пор при составе уровня Ярославля, с многочисленными игровичками и молодёжью, к сожалению, не росла. Мне трудно понять, как Магнитогорск в полуфинале умудрился так быстро и, в общем-то, безропотно уступить этому «Ак Барсу». В чемпионский сезон «Магнитка» его не заметила бы, — приводит слова Никитина Russia-Hockey.ru.

