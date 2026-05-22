Виталий Давыдов: «Ак Барс» довольно средняя команда

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался об «Ак Барсе», который накануне уступил в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (2:3) и в итоге проиграл трофей.

— «Ак Барс» на финише серии разочаровал?

— Казань – крепенькая команда, смогла выдать хорошую концовку шестого матча, но всё-таки в целом довольно средняя. Ярославль её прочитал, выиграл конёк, был более заряжен. Скорее, меня разочаровала «Магнитка».

— Почему?

— Три года назад в финале она не заметила «Локомотив» и взяла Кубок Гагарина. Но с тех пор при составе уровня Ярославля, с многочисленными игровичками и молодёжью, к сожалению, не росла. Мне трудно понять, как Магнитогорск в полуфинале умудрился так быстро и, в общем-то, безропотно уступить этому «Ак Барсу». В чемпионский сезон «Магнитка» его не заметила бы, — приводит слова Никитина Russia-Hockey.ru.