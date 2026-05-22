«Вы где, ау?» Нападающий «Локомотива» Сурин — хейтерам после победы в Кубке Гагарина

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после победы в розыгрыше Кубка Гагарина эмоционально высказался о негативных комментариях в своей адрес. В шестом матче финальной серии ярославский клуб одолел «Ак Барс» со счётом 3:2. Сурин оформил дубль в первом периоде игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

– Егор, расскажи, каково для тебя? Многие болельщики, все обсуждали: «Где Сурин?». Один гол всего лишь [до шестого матча] – и в итоге такой «золотой» дубль.
– Мечтал это сказать. Вы где, ау? Все аналитики, скауты или кто-то, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, ёмаё (улыбается).

– Расскажи, каково было забивать? Что ты чувствовал?
– Эмоциональный всплеск, безусловно, но при этом пытался быть сдержанным. Приходил на лавку и всё время думал об игре.

Очень хотелось помочь команде. Понимал, что от меня всегда ждут больше. В этот день я чувствовал, что всё будет хорошо, – сказал Сурин в видео на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».

33 секунды, решившие всё. Как «Локомотив» выгрыз второй Кубок Гагарина
