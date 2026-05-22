«Вы где, ау?» Нападающий «Локомотива» Сурин — хейтерам после победы в Кубке Гагарина

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после победы в розыгрыше Кубка Гагарина эмоционально высказался о негативных комментариях в своей адрес. В шестом матче финальной серии ярославский клуб одолел «Ак Барс» со счётом 3:2. Сурин оформил дубль в первом периоде игры.

– Егор, расскажи, каково для тебя? Многие болельщики, все обсуждали: «Где Сурин?». Один гол всего лишь [до шестого матча] – и в итоге такой «золотой» дубль.

– Мечтал это сказать. Вы где, ау? Все аналитики, скауты или кто-то, хейтеры, которые советовали мне что-нибудь. Сосите жопу, ёмаё (улыбается).

– Расскажи, каково было забивать? Что ты чувствовал?

– Эмоциональный всплеск, безусловно, но при этом пытался быть сдержанным. Приходил на лавку и всё время думал об игре.

Очень хотелось помочь команде. Понимал, что от меня всегда ждут больше. В этот день я чувствовал, что всё будет хорошо, – сказал Сурин в видео на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».