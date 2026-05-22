Защитник «Локомотива» Сергеев — после победы в Кубке Гагарина: где Сафонов? Где Галимов?

Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Сергеев после победы в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ над «Ак Барсом» (3:2, 4-2) обратился к болельщикам, припомнив провокации со стороны казанских хоккеистов. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

«Где Сафонов? Где Галимов? Что там #######?» – приводит слова Сергеева телеграм-канал «БО Хоккей». Сообщается, что хоккеист крикнул это фанатам перед тем, как сесть в автобус.

Нападающие «Ак Барса» неоднократно провоцировали соперника в финале. Илья Сафонов в одном из интервью по ходу серии заявил, что в «Локомотиве» играют «очень красивые актёры».