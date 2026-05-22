Защитник «Локомотива» Сергеев — после победы в Кубке Гагарина: где Сафонов? Где Галимов?
Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Сергеев после победы в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ над «Ак Барсом» (3:2, 4-2) обратился к болельщикам, припомнив провокации со стороны казанских хоккеистов. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Где Сафонов? Где Галимов? Что там #######?» – приводит слова Сергеева телеграм-канал «БО Хоккей». Сообщается, что хоккеист крикнул это фанатам перед тем, как сесть в автобус.
Нападающие «Ак Барса» неоднократно провоцировали соперника в финале. Илья Сафонов в одном из интервью по ходу серии заявил, что в «Локомотиве» играют «очень красивые актёры».
