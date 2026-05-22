Перед матчем «Каролина» — «Монреаль» почтили память погибшего чемпиона NASCAR Кайла Буша

Перед первым матчем 1/2 финала Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) между «Каролиной Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс» (2:6, счёт в серии 0-1) прошла минута молчания в честь погибшего 41-летнего американского легендарного гонщика и двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша.

Конкретные причины смерти не сообщаются, однако известно, что у Буша была некая болезнь, из-за которой в Richard Childress Racing на этапе в Шарлотт в это воскресенье его должен был заменить Остин Хилл. Объявление об этом было сделано 21 мая, а через несколько часов Кайла не стало.

Кайл выступал в NASCAR с 2003 года. Всего американский пилот принял участие в 724 гонках в чемпионате. Буш также является двукратным чемпионом серии NASCAR Cup Series, завоевав титулы в 2015 и 2019 годах.