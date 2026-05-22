Перед матчем «Каролина» — «Монреаль» почтили память погибшего чемпиона NASCAR Кайла Буша
Перед первым матчем 1/2 финала Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) между «Каролиной Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс» (2:6, счёт в серии 0-1) прошла минута молчания в честь погибшего 41-летнего американского легендарного гонщика и двукратного чемпиона NASCAR Кайла Буша.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33     1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00     1:2 Дано (Каррье) – 04:04     1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11     1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32     2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46     2:5 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 47:05     2:6 Слафковски (Судзуки) – 57:32    

Конкретные причины смерти не сообщаются, однако известно, что у Буша была некая болезнь, из-за которой в Richard Childress Racing на этапе в Шарлотт в это воскресенье его должен был заменить Остин Хилл. Объявление об этом было сделано 21 мая, а через несколько часов Кайла не стало.

Кайл выступал в NASCAR с 2003 года. Всего американский пилот принял участие в 724 гонках в чемпионате. Буш также является двукратным чемпионом серии NASCAR Cup Series, завоевав титулы в 2015 и 2019 годах.

Календарь Кубка Стэнли — 2026
Сетка Кубка Стэнли — 2026
