Экс-игрок «Вашингтона» рассказал, как Овечкин предложил ему $ 6 тыс. за нарушение диеты

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Лайк вспомнил, как российский форвард «столичных» Александр Овечкин предложил ему крупную сумму за то, чтобы тот нарушил свои принципы по здоровому питанию.

Овечкин вместе с Никласом Бекстрёмом и Майком Грином предложили канадцу $ 6 тыс. за то, чтобы тот съел картошку фри с сыром и соусом. Однако Лайк никогда не употреблял вредную пищу, поскольку строго следит за своим питанием.

«Говорю: «Я не буду это есть. Точно нет. Что с вами не так? Никогда этого не делал. Я даже и кусочка не попробовал», — приводит слова Лайка RMNB.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/2026. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

