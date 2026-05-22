Фетисов — об отъезде игроков КХЛ в НХЛ: удивляет, что никакого регулирования нет

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с переходами молодых игроков из КХЛ в НХЛ.

«Меня удивляет до сих пор, что опять никакого регулирования с НХЛ нет, что мы предлагали в своё время – защитить права на наших игроков до определённого возраста, чтобы они могли, как Кирилл Капризов в возрасте 23 лет, поехать в Америку.

До сих пор мы не можем защитить права и клубов, и болельщиков, следящих за молодыми талантами в нашей стране», – приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее КХЛ и НХЛ подписали меморандум о взаимоуважении контрактов. Свободно переходить из одной лиги могли только игроки в статусе свободных агентов как ограниченно, так и неограниченно. После 2022 года соглашение не продлевалось, но в НХЛ сообщали, что по-прежнему соблюдают его де-факто.

