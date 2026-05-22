«Локомотив» на поезде вернулся в Ярославль с Кубком Гагарина

Хоккеисты и тренерский штаб «Локомотива» приехали на поезде в Ярославль с Кубком Гагарина. Видео с возвращением команды в родной город опубликовала пресс-служба «Локомотива». На вокзале хоккеистов встретили их близкие, а также болельщики.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В четверг, 21 мая, «Локомотив» в Казани обыграл «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и второй раз подряд завоевал этот трофей. Голами в составе победителей отметились Егор Сурин (дважды) и Максим Шалунов. За казанцев отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.

