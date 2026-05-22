«Барыс» продлил контракт с самым результативным защитником команды Уолшем

«Барыс» подписал новый контракт с 27-летним защитником Райли Уолшем. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год.

«Райли – игрок с великолепными атакующими навыками, что он наглядно подтвердил своей статистикой. Мы ценим его вклад в нападение, но прекрасно понимаем, что для достижения больших командных целей есть критерии, в которых он способен вырасти и сделать команду ещё лучше», – приводит слова генерального менеджера «Барыса» Леонида Метальникова телеграм-канал клуба.

В сезоне-2025/2026 Уолш провёл 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами. Американец разделил с форвардом Майком Веккионе лидерство в списке лучших бомбардиров команды.