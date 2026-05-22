Главный тренер «Монреаля» Сан-Луи прокомментировал победу над «Каролиной»
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о победе над «Каролиной Харрикейнз» (6:2, 1-0) в первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33 1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00 1:2 Дано (Каррье) – 04:04 1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11 1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32 2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46 2:5 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 47:05 2:6 Слафковски (Судзуки) – 57:32
«После семиматчевой серии с «Баффало» и небольшой паузы для отдыха я посчитал важным сегодня играть с более короткими сменами. Думаю, что мы были хорошо готовы к матчу. Сегодня мы сыграли в соответствии со своим стилем. Обеспечили хороший баланс. Очень умело использовали свои шансы, при этом игроки не выбивались из ритма», – приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.
Следующие встречи серии состоятся 24, 26, 28, 30* мая, 1* и 3* июня.
* если потребуется
