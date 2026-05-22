Главный тренер «Монреаля» Сан-Луи прокомментировал победу над «Каролиной»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о победе над «Каролиной Харрикейнз» (6:2, 1-0) в первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли.

«После семиматчевой серии с «Баффало» и небольшой паузы для отдыха я посчитал важным сегодня играть с более короткими сменами. Думаю, что мы были хорошо готовы к матчу. Сегодня мы сыграли в соответствии со своим стилем. Обеспечили хороший баланс. Очень умело использовали свои шансы, при этом игроки не выбивались из ритма», – приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.

Следующие встречи серии состоятся 24, 26, 28, 30* мая, 1* и 3* июня.

* если потребуется