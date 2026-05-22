Форвард «Амура» Олег Ли: бессмысленно отыграть 68 матчей и уйти в отпуск

Нападающий «Амура» Олег Ли оценил игру хабаровского клуба в минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Для каждого игрока важно попадать в плей-офф, бороться за Кубок Гагарина. Бессмысленно отыграть 68 матчей и уйти в отпуск. Ни один хоккеист не желает себе такого. Так можно говорить каждый год, но, к сожалению, в прошлом сезоне мы так же провалились. Может быть, не с таким треском, однако был провальный сезон.

Хотелось доказать в этом, что это всё ошибка и случайность. В этом сезоне опять не получилось. Да, играли получше, выдавали яркие матчи, но этого оказалось недостаточно, чтобы выступать в плей-офф. Туда не попадают всего три команды, и очень обидно находиться в их числе», — приводит слова Ли Legalbet.

По итогам регулярки «Амур» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков, и не смог выйти в плей-офф.

