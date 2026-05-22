Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с 20-летним форвардом Артемьевым

Московское «Динамо» подписало новое двустороннее соглашение с нападающим Сергеем Артемьевым. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Контракт рассчитан до 31 мая 2028 года.

В минувшем регулярном чемпионате 20-летний форвард провёл 47 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-4». Также на его счету четыре игры в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги без набранных очков.

Сергей — воспитанник системы московского «Динамо». С 2022 года он играл в МХЛ за санкт-петербургское «Динамо». В 2023 году стал выступать в ВХЛ. Дебютировал в КХЛ за московское «Динамо» 2 октября 2025 года в домашней встрече регулярного чемпионата с «Трактором».