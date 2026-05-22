Германия уверенно обыграла сборную Венгрии на ЧМ-2026

Сегодня, 22 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Венгрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:2.

На девятой минуте защитник сборной Германии Эрик Мик забил первый гол. На 20-й минуте защитник Леон Гаванке удвоил преимущество немцев. На 40-й минуте нападающий Лукас Райхель забросил третью шайбу немецкой команды. Спустя 39 секунд форвард Сэмюэль Дав-Макфоллз укрепил преимущество Германии.

На 42-й минуте Гаванке забил пятый гол, оформив дубль. На 45-й минуте нападающий Тамаш Сарпатки отыграл одну шайбу сборной Венгрии. На 50-й минуте Гаванке вернул немцам былое преимущество, оформив хет-трик. На 58-й минуте форвард Янош Хари сократил отставание венгров и установил окончательный счёт — 6:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Германия и Венгрия выступают в группе А с командами Австрии, США, Латвии, Финляндии, Швейцарии и Великобритании.