Сборная Канады одержала победу над Словенией на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 22 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Словении. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 3:1.

На 12-й минуте защитник сборной Канады Дентон Матейчук забил первый гол. На 34-й минуте нападающий Дилан Козенс удвоил преимущество канадцев. На 47-й минуте форвард Эммитт Финни забросил третью шайбу канадской команды. На 59-й минуте защитник Рожле Бохинц сократил отставание сборной Словении, установив окончательный счёт — 3:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Канада и Дания выступают в группе B с командами Италии, Швеции, Чехии, Норвегии, Дании и Словакии.