Главная Хоккей Новости

Канада — Словения, результат матча 22 мая 2026 года, счет 3:1, ЧМ по хоккею 2026

Сборная Канады одержала победу над Словенией на чемпионате мира — 2026
Сегодня, 22 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Словении. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 3:1.

ЧМ-2026 . Группа B
22 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Канада
Окончен
3 : 1
Словения
1:0 Матейчук (Минтен, Финни) – 11:07     2:0 Козенс (Нурс, Кросби) – 33:14     3:0 Финни (Райлли, Браун) – 46:41     3:1 Бохинц (Голичич) – 58:55    

На 12-й минуте защитник сборной Канады Дентон Матейчук забил первый гол. На 34-й минуте нападающий Дилан Козенс удвоил преимущество канадцев. На 47-й минуте форвард Эммитт Финни забросил третью шайбу канадской команды. На 59-й минуте защитник Рожле Бохинц сократил отставание сборной Словении, установив окончательный счёт — 3:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Канада и Дания выступают в группе B с командами Италии, Швеции, Чехии, Норвегии, Дании и Словакии.

