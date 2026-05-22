Защитник «Колорадо» Кейл Макар пропустит второй матч серии с «Вегасом» из-за травмы

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар не примет участия во втором матче серии полуфинала Кубка Стэнли — 2026 с «Вегас Голден Найтс», сообщает инсайдер и журналист Эллиотт Фридман в социальной сети Х. Ранее Кейл пропустил три тренировки команды и первую игру серии. Встреча состоится в ночь на 23 мая и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Ранее по ходу плей-офф Национальной хоккейной лиги 27-летний канадец также пропускал тренировки, из-за чего возникли предположения, что он не совсем здоров.

В девяти играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Макара пять очков — четыре гола и одна результативная передача.

Следующие матчи серии состоятся 25, 27, 29*, 31* мая и 2* июня.

* если потребуется

