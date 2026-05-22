Кросби выразил надежду, что Малкин продлит контракт с «Питтсбургом»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался об истекающем контракте российского форварда команды Евгения Малкина. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до конца этого сезона.

– Помню, несколько лет назад Джино был на пороге выхода на рынок свободных агентов. Дело продлилось до июля. Надеюсь, в этот раз о чём-то договориться получится пораньше.

– Будет ли вам сложно играть без Малкина в команде?

– Я всегда рассчитывал играть с ним. Не знаю. После общения со всеми после завершения сезона показалось, что всё должно быть нормально с точки зрения контракта Малкина.

Я давно перестал строить планы на будущее. Стараюсь не прогнозировать и не думать наперёд. Много раз убеждался, что это плохая идея. Если Кайл Дубас (генеральный менеджер «Пингвинз». — Прим. «Чемпионата») спросит моё мнение, я его выскажу. Но я не собираюсь выбирать игроков для нашего состава.

Думаю, все знают, как я отношусь к Джино. Все знают, что он значит для нашей команды, что он сделал для организации за 20 лет. Это и без слов понятно, – приводит слова Кросби The Athletic.