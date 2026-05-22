Владислав Третьяк высказался о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу «Локомотива» в финале Кубка Гагарина — 2026. В четверг, 21 мая, ярославский клуб в гостях обыграл «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и стал обладателем Кубка Гагарина.

«Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолиднее, играет более слаженно, можно вспомнить про второй период предпоследнего матча – 11 бросков подряд».

Тяжело выиграть, а ещё тяжелее – удержать звание чемпиона. Тем более что на место предыдущего тренера пришел нынешний со своими взглядами, наработками. Хотя и костяк команды остался, от тренера очень много зависит», – приводит слова Третьяка ТАСС.

В прошлом году «Локомотив» взял Кубка Гагарина под руководством тренера Игоря Никитина. В межсезонье его сменил Боб Хартли.