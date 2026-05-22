Владислав Третьяк высказался о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу «Локомотива» в финале Кубка Гагарина — 2026. В четверг, 21 мая, ярославский клуб в гостях обыграл «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и стал обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5)     0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5)     0:3 Шалунов – 52:30 (5x5)     1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5)     2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)    

«Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолиднее, играет более слаженно, можно вспомнить про второй период предпоследнего матча – 11 бросков подряд».

Тяжело выиграть, а ещё тяжелее – удержать звание чемпиона. Тем более что на место предыдущего тренера пришел нынешний со своими взглядами, наработками. Хотя и костяк команды остался, от тренера очень много зависит», – приводит слова Третьяка ТАСС.

В прошлом году «Локомотив» взял Кубка Гагарина под руководством тренера Игоря Никитина. В межсезонье его сменил Боб Хартли.

