Сет Джарвис высказался об игре «Каролины» в первом матче серии с «Монреалем»
Поделиться
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис высказался после поражения в первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли — 2026 с «Монреаль Канадиенс» (2:6, 0-1).
НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33 1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00 1:2 Дано (Каррье) – 04:04 1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11 1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32 2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46 2:5 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 47:05 2:6 Слафковски (Судзуки) – 57:32
«Если вы позволяете сопернику совершить пять выходов один на один за игру, значит, что-то не так. Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов и ожидать, что не обожжёшься», – приводит слова Джарвиса официальный сайт НХЛ.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 113 очков. На этапе 1/4 финала плей-офф НХЛ «Харрикейнз» победили «Филадельфию Флайерз» в серии со счётом 4-0.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2026
-
21:46
-
21:22
-
21:05
-
20:42
-
20:20
-
19:58
-
19:36
-
19:35
-
19:14
-
18:50
-
18:28
-
18:07
-
17:44
-
17:27
-
17:22
-
17:00
-
16:39
-
16:38
-
16:16
-
15:56
-
15:30
-
15:21
-
14:58
-
14:20
-
14:19
-
13:53
-
13:50
-
13:45
-
13:20
-
13:20
-
13:16
-
13:15
-
12:53
-
12:50
-
12:38