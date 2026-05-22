Сет Джарвис высказался об игре «Каролины» в первом матче серии с «Монреалем»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис высказался после поражения в первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли — 2026 с «Монреаль Канадиенс» (2:6, 0-1).

«Если вы позволяете сопернику совершить пять выходов один на один за игру, значит, что-то не так. Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов и ожидать, что не обожжёшься», – приводит слова Джарвиса официальный сайт НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 113 очков. На этапе 1/4 финала плей-офф НХЛ «Харрикейнз» победили «Филадельфию Флайерз» в серии со счётом 4-0.