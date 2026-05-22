Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сет Джарвис высказался об игре «Каролины» в первом матче серии с «Монреалем»

Сет Джарвис высказался об игре «Каролины» в первом матче серии с «Монреалем»
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис высказался после поражения в первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли — 2026 с «Монреаль Канадиенс» (2:6, 0-1).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Джарвис (Свечников, Ахо) – 00:33     1:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:00     1:2 Дано (Каррье) – 04:04     1:3 Тексье (Дано, Гуле) – 08:11     1:4 Демидов (Ньюхук, Эванс) – 11:32     2:4 Робинсон (Каррье) – 22:46     2:5 Слафковски (Судзуки, Кофилд) – 47:05     2:6 Слафковски (Судзуки) – 57:32    

«Если вы позволяете сопернику совершить пять выходов один на один за игру, значит, что-то не так. Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов и ожидать, что не обожжёшься», – приводит слова Джарвиса официальный сайт НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 113 очков. На этапе 1/4 финала плей-офф НХЛ «Харрикейнз» победили «Филадельфию Флайерз» в серии со счётом 4-0.

Материалы по теме
Шикарный гол Демидова и вынос «Каролины»! Сказка «Монреаля» продолжается
Шикарный гол Демидова и вынос «Каролины»! Сказка «Монреаля» продолжается
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android