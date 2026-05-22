Величкин ответил, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о возможном преемнике Боба Хартли в «Локомотиве». В четверг, 21 мая, ярославский клуб в гостях победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и стал обладателем Кубка Гагарина. После игры Хартли объявил о завершении карьеры.

«Кто мог бы заменить Хартли? Мне кажется, было бы очень интересно и неплохо, если бы оставили Пелино, а он бы нашёл себе помощника. Этот вариант, мне кажется, самый правильный: он уже въехал в коллектив, его узнали, он ребят узнал, и как тренер он очень толковый, хитрый тактик в хорошем смысле», – приводит слова Величкина «Советский спорт».