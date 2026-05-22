Величкин ответил, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»
Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о возможном преемнике Боба Хартли в «Локомотиве». В четверг, 21 мая, ярославский клуб в гостях победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и стал обладателем Кубка Гагарина. После игры Хартли объявил о завершении карьеры.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Кто мог бы заменить Хартли? Мне кажется, было бы очень интересно и неплохо, если бы оставили Пелино, а он бы нашёл себе помощника. Этот вариант, мне кажется, самый правильный: он уже въехал в коллектив, его узнали, он ребят узнал, и как тренер он очень толковый, хитрый тактик в хорошем смысле», – приводит слова Величкина «Советский спорт».
