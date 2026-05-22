«Локо» обыграл МХК «Спартак» в овертайме и находится в шаге от победы в Кубке Харламова
Сегодня, 22 мая, в Ярославле на стадионе «Локомотив» завершился пятый матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный «Локо» принимал МХК «Спартак» из Москвы. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды.
Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 5-й матч
22 мая 2026, пятница. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
МХК Спартак
Москва
0:1 Кожушко (Матвеев) – 34:34 (5x5) 1:1 Котков (Емельянов, Пустовой) – 44:34 (5x4) 2:1 Дудоров (Зилев, Елезов) – 48:05 (5x4) 2:2 Сысоев (Гаврилов, Тюрин) – 51:19 (5x4) 3:2 Лутцев (Мешков, Шохрин) – 65:07 (5x5)
На 35-й минуте нападающий «Спартака» Силантий Кожушко забил первый гол. На 45-й минуте форвард «Локо» Матвей Котков сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий Вадим Дудоров вывел ярославцев вперёд. На 52-й минуте форвард красно-белых Данила Сысоев восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Роман Лутцев.
Следующие матчи серии состоятся 24, 26* мая.
* если потребуется
