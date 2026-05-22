Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локо — МХК Спартак, результат матча 22 мая 2026 года, счет 3:2 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Харламова)

«Локо» обыграл МХК «Спартак» в овертайме и находится в шаге от победы в Кубке Харламова
Комментарии

Сегодня, 22 мая, в Ярославле на стадионе «Локомотив» завершился пятый матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный «Локо» принимал МХК «Спартак» из Москвы. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу ярославской команды.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 5-й матч
22 мая 2026, пятница. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
МХК Спартак
Москва
0:1 Кожушко (Матвеев) – 34:34 (5x5)     1:1 Котков (Емельянов, Пустовой) – 44:34 (5x4)     2:1 Дудоров (Зилев, Елезов) – 48:05 (5x4)     2:2 Сысоев (Гаврилов, Тюрин) – 51:19 (5x4)     3:2 Лутцев (Мешков, Шохрин) – 65:07 (5x5)    

На 35-й минуте нападающий «Спартака» Силантий Кожушко забил первый гол. На 45-й минуте форвард «Локо» Матвей Котков сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий Вадим Дудоров вывел ярославцев вперёд. На 52-й минуте форвард красно-белых Данила Сысоев восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Роман Лутцев.

Следующие матчи серии состоятся 24, 26* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Сопернику надо думать, что говорить». Форвард МХК «Спартак» — о стычке с игроками «Локо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android