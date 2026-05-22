«Нефтехимик» продлил контракт с нападающим Селезнёвым на год

«Нефтехимик» заключил новое двустороннее соглашение с нападающим Григорием Селезнёвым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Срок контракта рассчитан на один год.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний форвард провёл 52 матча, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. В плей-офф на его счету пять игр без набранных очков. Всего он сыграл в КХЛ 147 матчей, в которых заработал 41 (26+15) очко.

На детско-юношеском уровне Селезнёв играл в клубах «Тамбов», «Химик», «СКА-Варяги» и «Атлант» (2019). С 2019 года он выступал за МХК «Атлант». 30 августа 2022 года перешёл в команду ВХЛ «Ижсталь», а 27 ноября 2023 года в рамках договора о сотрудничестве между клубами перебрался в нижнекамский «Нефтехимик».

