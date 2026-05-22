Тренер «Локомотива» Пелино: было бы неплохо показать Кубок людям в Северной Америке

Тренер «Локомотива» Майкл Пелино рассказал, что хотел бы привезти Кубок Гагарина в Северную Америку. Ярославская команда выиграла трофей, победив «Ак Барс» (4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.

– Как ощущается быть чемпионом, который защитил титул?

– Это здорово. Каждая победа – особенная. У нас была отличная группа ребят. Я очень счастлив быть частью этого во второй раз – для этих ребят, в первый раз – для меня здесь. Но в целом это уже мой третий Кубок Гагарина.

– Вы привезёте Кубок с собой в Северную Америку?

– Я бы хотел этого, надеюсь на это. Правда, не знаю, посмотрим, что скажет КХЛ. Есть Боб [Хартли], я сам, Байрон [Фрейз] – было бы неплохо показать кубок людям в Северной Америке. Это красивый кубок, – приводит слова Пелино Metaratings.