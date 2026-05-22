Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Локомотива» Пелино: было бы неплохо показать Кубок людям в Северной Америке

Тренер «Локомотива» Пелино: было бы неплохо показать Кубок людям в Северной Америке
Комментарии

Тренер «Локомотива» Майкл Пелино рассказал, что хотел бы привезти Кубок Гагарина в Северную Америку. Ярославская команда выиграла трофей, победив «Ак Барс» (4-2) в финальной серии плей-офф КХЛ.

– Как ощущается быть чемпионом, который защитил титул?
– Это здорово. Каждая победа – особенная. У нас была отличная группа ребят. Я очень счастлив быть частью этого во второй раз – для этих ребят, в первый раз – для меня здесь. Но в целом это уже мой третий Кубок Гагарина.

– Вы привезёте Кубок с собой в Северную Америку?
– Я бы хотел этого, надеюсь на это. Правда, не знаю, посмотрим, что скажет КХЛ. Есть Боб [Хартли], я сам, Байрон [Фрейз] – было бы неплохо показать кубок людям в Северной Америке. Это красивый кубок, – приводит слова Пелино Metaratings.

Материалы по теме
Как изменится «Локомотив» после второго подряд чемпионства?
Как изменится «Локомотив» после второго подряд чемпионства?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android