Защитник «Юты» Сергачёв провёл мастер-класс для ДЮСШ «Нефтехимика»

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв провёл мастер-класс для ДЮСШ «Нефтехимика». Двукратный обладатель Кубка Стэнли является воспитанником нижнекамского клуба.

«Михаил вышел на лёд вместе с ребятами из команды «Нефтехимик-2018», показал то, что нарабатывал годами, и рассказал о пути, который привёл его на вершину мирового хоккея. Для наших юных хоккеистов это не просто тренировка. Это день, который запомнится на всю жизнь», – говорится в телеграм-канале «Нефтехимика».

Фото: ХК «Нефтехимик»

«Мне нравится на «Нефтехим-Арене». Мы редко здесь тренировались, когда я ещё играл за школу «Нефтехимика», и когда это удавалось ближе к лету, всегда было такое ощущение, как будто ты играешь в КХЛ. Очень часто мы приходили на домашние матчи «Нефтехимика», естественно, хотелось играть за них.

Было весело. Классно поиграли против детей, немного их потренировали. Постарался передать ребятам такие нюансы игры, которые реально могут помочь в матче. Их задача – впитать это и использовать», – сказал Сергачёв.

