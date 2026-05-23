Рябыкин — о чемпионстве «Локомотива»: можно сказать, что Омск подарил Ярославлю эту победу

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин заявил, что серия 1/2 финала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Авангардом» стала ключевой для ярославского клуба. В четверг, 21 мая, «Локомотив» победил «Ак Барс» (4-2) в финальной серии Кубка Гагарина.

— Согласны, что ключевой для железнодорожников стала полуфинальная серия с «Авангардом»?

— Конечно. Вспомните эти два гола в шестом матче за 33 секунды до сирены. Можно сказать, что Омск подарил Ярославлю эту победу. Очень тяжело после подобных вещей ментально собраться, когда ты ведёшь 2:0 дома и упускаешь результат, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

