Результат матча финальной серии плей-офф МХЛ на 22 мая 2026 года

Сегодня, 22 мая, состоялся пятый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат встречи финальной серии плей-офф МХЛ на 22 мая 2026 года:

«Локо» — МХК «Спартак» – 3:2 ОТ (счёт в серии – 3-2).

Следующие матчи серии состоятся 24 и 26* мая.

* если потребуется

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».