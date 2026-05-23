Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин: те люди, которые говорят, что Хартли проехал на багаже Никитина, неправы

Рябыкин: те люди, которые говорят, что Хартли проехал на багаже Никитина, неправы
Комментарии

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин заявил, что в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина — 2026 есть большая заслуга главного тренера команды Боба Хартли. Специалист возглавил ярославский клуб в межсезонье.

— Какова заслуга Боба Хартли в чемпионстве ярославцев? Всё-таки строить эту команду начинал ещё Игорь Никитин, выигравший Кубок Гагарина в прошлом году.
— Большая заслуга. Те люди, которые говорят, что Хартли проехал на багаже Никитина, — они, на мой взгляд, неправы. Знаю, что для Боба это был большой вызов: прийти в чемпионскую команду. Обычно всё наоборот: тренеры возглавляют команды, которые много проигрывают, не добиваются результатов. Повторить чемпионство — это огромная заслуга. При Хартли «Локомотив» играл совсем в другой хоккей, нежели при Никитине.

— А многие говорят, что их стили чуть ли не одинаковы.
— Такого не бывает. У каждого тренера есть что-то своё, нет в природе двух одинаковых специалистов. Невозможно друг друга скопировать, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»
Материалы по теме
Всё главное о финальной серии плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Рябыкина
Эксклюзив
Всё главное о финальной серии плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Рябыкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android