Рябыкин: те люди, которые говорят, что Хартли проехал на багаже Никитина, неправы

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин заявил, что в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина — 2026 есть большая заслуга главного тренера команды Боба Хартли. Специалист возглавил ярославский клуб в межсезонье.

— Какова заслуга Боба Хартли в чемпионстве ярославцев? Всё-таки строить эту команду начинал ещё Игорь Никитин, выигравший Кубок Гагарина в прошлом году.

— Большая заслуга. Те люди, которые говорят, что Хартли проехал на багаже Никитина, — они, на мой взгляд, неправы. Знаю, что для Боба это был большой вызов: прийти в чемпионскую команду. Обычно всё наоборот: тренеры возглавляют команды, которые много проигрывают, не добиваются результатов. Повторить чемпионство — это огромная заслуга. При Хартли «Локомотив» играл совсем в другой хоккей, нежели при Никитине.

— А многие говорят, что их стили чуть ли не одинаковы.

— Такого не бывает. У каждого тренера есть что-то своё, нет в природе двух одинаковых специалистов. Невозможно друг друга скопировать, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

