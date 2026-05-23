Рябыкин — о решении Хартли завершить карьеру: я знал об этом давно

Известный российский специалист, бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин заявил, что давно знал о решении главного тренера «Локомотива» Боба Хартли завершить карьеру. 65-летний специалист объявил об этом после победы команды в Кубке Гагарина — 2026.

— Вы хорошо знаете Боба Хартли, долго работали вместе. Назовите его главные сильные качества.

— Хорошая дотошность. Он любит, чтобы всё работало как часы, каждый винтик был нацелен на одну задачу — общую победу.

— Это лучший тренер-иностранец в истории КХЛ?

— Однозначно.

— Завершение им тренерской карьеры не стало для вас неожиданностью?

— Не стало, я уже знал об этом давно. Целый год он провёл один: без семьи, внуков, жены. Он хочет побыть с ними. Кстати, мы уже созвонились, пообщались, я поздравил Боба с чемпионством, – сказал Рябыкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

